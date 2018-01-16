Ümit Kocasakal CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak

İSTANBUL Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde "Prof Dr. Ümit Kocasakal’ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık açıklaması olacaktır." denildi.
Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00’de Taksim’de bir otelde düzenleneceği belirtildi.
Kocasakal’ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından DHA’ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal’ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayacağını bildirdi.
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