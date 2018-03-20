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Uluslararası çeteye Milas'ta operasyon! baron gözaltında

Uluslararası çeteye Milas'ta operasyon! baron gözaltında

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu çetesine düzenlediği operasyonda 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirdi. 'Baron' olarak bilinen Met Kananı’nın da arasında bulunduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 11:38 - Güncelleme: 20-03-2018 11:38

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan Muğla'ya oradan da İstanbul'a uyuşturucu madde sokulacağını belirleyerek harekete geçti.

İstanbul ve Muğla polisi, liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nın yaptığı iddia edilen şebekeyi 6 ay boyunca takip etti. İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani'nin takip altında olduğu öğrenildi.

1 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin yakın zamanda Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu maddeleri tuttukları depolara eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirildi.

25 MİLYON LİRALIK UYUŞTURU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda aralarında Met Kanani'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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