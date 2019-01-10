Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş oldu! Sinan Ateş kimdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u ve tüm yönetimi görevden almasının ardından yeni genel başkan belli oldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının yeni Genel Başkanı Sinan Ateş oldu.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı.

2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.

2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı

2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı

2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı

2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı

2007'den beri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın danışmanlığı