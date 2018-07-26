Uğur Dündar'dan bomba Muharrem İnce iddiası

Uğur Dündar, bugün kaleme aldığı "24 Haziran gecesi neler yaşandı?.." başlıklı yazısında, seçim gecesi CHP'den Muharrem İnce'ye veri akışı yapılamadığını iddia etti.

Dündar; İnce'nin bu konuda susmasına ilişkin, "Kanımca partisini daha zor duruma düşürmemek için merakla beklenen ayrıntılara girmedi. Büyük olasılıkla bunları anlatmayı, yani bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı" iddiasında bulundu.

"Bu konuşmalardan, 24 Haziran gecesi CHP Genel Merkezi'nin Muharrem İnce'ye sağlıklı değerlendirme yapabileceği veri akışını sağlamadığı, Adil Seçim Platformu çöktüğünden, Anadolu Ajansı ve YSK ile başbaşa bırakıldığı anlaşılıyor. Ama tüm bu nedenler o geceki suskunluğuna yeterli mazeret teşkil etmiyor!" diyen Dündar, CHP Genel Merkezi'nin seçim sonrası kendini hedef aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

ABDULLAH GÜL'ÜN ÇATI ADAYLIĞI İÇİN UĞRAŞ VERDİ: Bir bilgi aktarayım: “24 Haziran sonrasında CHP yönetim organlarından birinin toplantısında, seçildiği ildeki tüm delegelerin olağanüstü kurultay için imza verdikleri bir milletvekili çıkıp ‘SÖZCÜ Gazetesi, Halk TV ve Uğur Dündar kampanya süresince CHP aleyhine, Muharrem İnce'nin lehine çalıştılar' diyebiliyor!..”

Bu vekilin 24 Haziran seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün CHP tarafından çatı adayı gösterilmesi için olağanüstü uğraş verdiği herkesçe biliniyor!...Bu sözler, o geceki “ince yalnızlık” konusunda çok şey anlatıyor!

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