Ufak Tefek Cinayetler 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Merve Oya Serhan'ın peşinde

STAR TV ekranlarının izleyici tarafından, karakterlerin her adımı merakla beklediği ve her salı ekran başına geçtiği dizi Ufak Tefek Cinayetler 24.son bölümde Merve nihayet Oya ve Serhan aşkını anladı. Peki şimdi Merve ne yapacak? Ufak Tefek Cinayetler 24.son bölüm ardından Ufak Tefek Cinayetler 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Ufak Tefek Cinayetler 24.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 25.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Ve nihayet Merve, Oya ile Serhan'ı öğrendi. Büyük kıyamet şimdi kopacak.

Merve ipin ucunu yakaladı. Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak.

Diğer yanda arzu yeni bir aşka adım atmakta. Arzu'nun eski eşi Mehmet'e 'Erkek arkadaşımlaydım' dediği o anlardan sonra neler olacak? Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmel zorunda; bizi çok şaşırtacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 25.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; Bu akşam yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 24.bölüm ardından gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler 25.yeni bölüm fragmanı, yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.