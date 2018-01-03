Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm ne zaman Mert Fırat duyurdu

Star Tv'nin salı günleri ilgiyle takip edilen ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı tahtından eden Ufak Tefek Cinayetler dün ekrana gelmedi. Herkesin merakla takip ettiği Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümü ne zaman sorusu sorulmaya başlandı. Peki Ufak Tefek Cinayetler ne zaman ekrana gelecek?

Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Oyuncuların adeta kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayan Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Serhan'ın yılbaşı partisinde götürülmesi damga vurdu. Herkes neler olduğunu anlamazken Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı geldi. Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölümde Serhan hapishaneye düşüyor ve Merve ne yapacağını şaşırıyor. Bunu bilen Pelin güçlenmek için harekete geçiyor. Öte yandan Arzu'nun kurduğu şirket adeta herkesi şoke ediyor. Gelin hep birlikte Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanına bakalım.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Dün yeni bölümün ekrana gelmemesiyle birlikte izleyiciler Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ne zaman sorusunu sormaya başladı. Dizide Serhan karakterine hayat veren Mert Fırat, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yayınlanma tarihini instagram hesabından duyurdu. Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm 9 Ocak 2018 salı günü ekrana gelecek.