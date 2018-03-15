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Ucuz tavuk dönerlerde ne var? Veteriner Birliği uyardı

Ucuz tavuk dönerlerde ne var? Veteriner Birliği uyardı

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, tavuk döner tüketilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk dönerini 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın." dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 15:27 - Güncelleme: 15-03-2018 15:27

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Türkiye'de tavuğun yetiştirilmesinde sorun olmadığını bu ürünlerin işlenmiş gıda haline getirilirken sıkıntılar meydana geldiğini söyledi ve vatandaşları ucuz tavuk döner konusunda uyardı.

Gözet, Türkiye'de tavuğun yetiştirilmesi, kesimi ve denetiminde sorun olmadığını, bu ürünlerin işlenmiş gıda haline getirilirken çeşitli sıkıntıların meydana geldiğini söyledi. 

Dönerin, tavuğun but ve göğüs kısımlarından yapılması, içine denetimleri yapılmış ürünlerin belirlenen oranlarda konulması gerektiğini ifade eden Gözet, tavuğun dışarıyla teması az olan bir alanda pişirilmesi gerektiğini bildirdi. Gözet, şöyle devam etti:

'İÇİ DE PİŞMELİ'
"Isı derecesi pişirilme sürecinde eşit olmalı ve tavuğun dış kısmı kadar içi de pişmeli. Döner ustasının elinde devamlı hijyenik eldivenler, başında bandanalar olmalı, kesim sırasında kullanılan döner bıçakları, kaşıklar, gramaj ölçen tartılar devamlı temiz tutulmalı. Döner satılan dükkanda mutlaka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan belgeler, belediyenin vermiş olduğu ruhsatlar müşterinin göreceği şekilde konumlandırılmalı." 

'BELGELERİ İNCELEYİN'
Gözet, tavuk döneri yiyecek kişilerin, bu ürünün satıldığı dükkanın, seyyar tezgahın temizliğine, hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dükkanın resmi tabela belgelerini göz ucuyla da olsa incelemeli ve en önemlisi o dönerin ham maddesi olan tavuğun hangi marka olduğunu ve nereden temin edildiğini sormalı. Tüm bunlar yapıldıktan sonra o dönerden zehirlenen, hastanelik olan bir kişi olursa o işi orada bırakmayacak. Burada iş vatandaşımıza düşüyor, bir yanlışı gördüğü anda ilgili kurumlara şikayetlerini yapacaklar. Devletimiz de gelip gerekli müdahaleyi yapacak." diye konuştu. 

'TARİHİ GEÇMEYE YAKIN ÜRÜNLER UCUZA SATILIYOR'
Özellikle yaz aylarında bakterilerin daha hızlı ortaya çıkması nedeniyle gıda zehirlenmelerinin baş gösterdiğini anlatan Gözet, tavuk döneri satan işletmelerden, halkın sağlığıyla oynamamalarını istedi. Gözet, "Zincir marketlerde tüketim tarihi sona ermek üzere olan ve raflardan kaldırılan tavukların bu tür tavuk dönercilere ucuza satılarak döner yapıldığını da duyuyoruz. Tarihi geçmiş 15 liralık tavuğu 5 liraya alarak vatandaşa hangi vicdanla yediriyorsun? Bu tür şeyler merdiven altı imalathanelerde oluyor." ifadesini kullandı. 

Ucuz dönerlerin tüketilmemesi uyarısında bulunan Gözet, şunları kaydetti:

'4-5 LİRAYA YEMEYİN'
"Tavuk döneri 4-5 liraya yemeyin, tüketmeyin. Bugün tavuğun göğüs ve but kısımlarının kilosu 17-18 lira. 100 gram tavuk döner yiyeceksiniz. 100 gram tavuk döner için 200 gram gerçek tavuk göğsü veya butu kullanılmalı. Bu da 3-3,5 lira demek. Bunun ekmeği, yanında verilen domatesi, salatası var. Dükkan kirası, işçi maliyeti, gaz parası, su parası, telefon ücreti, temizlik parası, işletme vergisi var. Bunun için 7-8 liradan aşağı mal edilemez. 8 lira maliyeti olan bir yemeği size 5 liraya satamaz. Duyuyoruz okul yakınlarında, iş yeri çevrelerinde, gelir düzeyi düşük olan semtlerde 4 liraya tavuk döner satıyorlar ve bunun yanında ayranı da bedava veriyorlar. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk döneri 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın." 

Gözet, devletin gerekli kontrolleri yaptığını fakat yine de halkın sağlığıyla oynayanların bulunduğunu belirterek, "Gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın denetim uzmanları gerekse zabıtalarımız yeterince kontrolleri sağlamaya çalışıyorlar, numuneler alıp laboratuvarlarda inceliyorlar, herhangi bir sorun varsa cezai müeyyideleri uyguluyorlar fakat biraz gerçekçi olalım, 80 milyon insanız, on binlerce tavuk döneri satan işletme var. Hile yapmak isteyen, vatandaşın sağlığıyla oynayıp çok para kazanmak isteyen insan bunun bir yolunu bulup yapıyor." dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Mart 2018 15:31 yuh 4-5 liraya ucuzmu diyorsunuz bizim burda lüx onlar ya biz fakirleri gelin öldürün bitsin ya en kıytırık şeyi bile alamayacak hale geldik

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