TV 8 Bugün Düğünümüz var programında Aylin Mehmet düğününde neler oldu

TV 8 ekranlarında daha önce eşi benzeri olmayan bir format başlıyor: Bugün Düğünümüz Var. Hafta içi hergün, dört farklı çiftin düğün maceralarını alan Bugün Düğünümüz Var, Talya Prodüksiyon imzasını taşıyor.

Daha önce Kanal D için tasarlanan ancak TV 8'de yayınlananmaya başlanacağı açıklanan Bugün Düğünümüz Var, evlilik hazırlığında olan 4 çiftin katıldığı programda, her gün bir çiftin düğün hazırlıklarından başlayan macerası, düğün sonuna kadar devam edecek. Düğün gününün adım adım kaydedildiği yarışmada 'En güzel düğünü ben yaparım' diyen çiftler yarışacak. Cuma günleri yapılan final bölümünde, düğünleri izleyen iki halk jürisi ve gelinlerin puanlarıyla kazanan çift büyük ödülün sahibi olacak.

Programın ilk bölümünde, Aylin ve Mehmet Duman çiftinin düğününe konuk olacağız. Damat Mardinli, gelin Trakyalı. Bol bol halayların çekildiği, Trakya yöresinden oyunların oynandığı düğünde izleyicileri keyifli bir düğüne şahitlik edecek.

"Bugün Düğünümüz Var" 6 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 13.00’de TV8’de.