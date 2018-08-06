  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

TV 8 Bugün Düğünümüz var programında Aylin Mehmet düğününde neler oldu

TV 8 Bugün Düğünümüz var programında Aylin Mehmet düğününde neler oldu

TV 8 ekranlarında yeni bir program başlıyor. Sunuculuğunu Sema Öztürk’ün üstleneceği Bugün Düğünümüz Var'da, hafta içi her gün dört farklı çiftin düğünleri konu alınacak. Bugün Düğünümüz Var'da ilk günün konuğu Aylin ve Mehmet Duman oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-08-2018 15:31 - Güncelleme: 06-08-2018 15:31

TV 8 ekranlarında daha önce eşi benzeri olmayan bir format başlıyor: Bugün Düğünümüz Var. Hafta içi hergün, dört farklı çiftin düğün maceralarını alan Bugün Düğünümüz Var, Talya Prodüksiyon imzasını taşıyor.

Daha önce Kanal D için tasarlanan ancak TV 8'de yayınlananmaya başlanacağı açıklanan Bugün Düğünümüz Var, evlilik hazırlığında olan 4 çiftin katıldığı programda, her gün bir çiftin düğün hazırlıklarından başlayan macerası, düğün sonuna kadar devam edecek. Düğün gününün adım adım kaydedildiği yarışmada 'En güzel düğünü ben yaparım' diyen çiftler yarışacak. Cuma günleri yapılan final bölümünde, düğünleri izleyen iki halk jürisi ve gelinlerin puanlarıyla kazanan çift büyük ödülün sahibi olacak.

Programın ilk bölümünde, Aylin ve Mehmet Duman çiftinin düğününe konuk olacağız. Damat Mardinli, gelin Trakyalı. Bol bol halayların çekildiği, Trakya yöresinden oyunların oynandığı düğünde izleyicileri keyifli bir düğüne şahitlik edecek.

"Bugün Düğünümüz Var" 6 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 13.00’de TV8’de.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TV 8 Bugün Düğünümüz var programında Aylin Mehmet düğününde neler oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro