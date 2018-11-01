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Tuzla'da korkutan yangın: Emniyet açıklama yaptı!

Tuzla'da korkutan yangın: Emniyet açıklama yaptı!

İSTANBUL Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemisinin ambar kısmında yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısmen kontrol altına alındı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, yangında herhangi bir patlama ya da terör olayının söz konusu olmadığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 18:02 - Güncelleme: 01-11-2018 18:02

İSTANBUL Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 17.00'de Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan Litvanya bandıralı gemide çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca kıyı emniyeti ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Kıyı emniyeti denizden, itfaiye ekipleri karadan müdahale ederek yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bir kaç kişinin dumandan etkilendikleri öğrenildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, yangında herhangi bir patlama ya da terör olayının söz konusu olmadığı bildirildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklama şöyle:

"Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi 6 sayılı Tuzla Gemi Endüstri A.Ş Tersanesi içerisinde tadilat halindeki Litvanya Bandıralı Andromeda isimli (tahmini 100 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde) kuru yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz 17 araç 50 personel ile müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 18:06 Bölge resmen savaş alanı haline dönüştürülmektedir.

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