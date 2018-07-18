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Tuvana Türkay kimdir Mustafa Ceceli ile videosu internete düştü mü?

Tuvana Türkay kimdir Mustafa Ceceli ile videosu internete düştü mü?

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında ve Mustafa Ceceli ile uygunsuz seks videosu var mı araştırmaları Erol Köse'nin iddiasından sonra olay oldu. İntizar ile Selin İmer'in eşcinsel ilişkisini basına sızdıran kişi olarak gösterilen Mustafa Ceceli'yi köşeye sıkıştıran Tuvana Türkay videosu sızdı mı?

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 13:25 - Güncelleme: 18-07-2018 13:25

Tuvana Türkay Mustafa Ceceli videosu magazin basınının yeni gündemi oldu. Karısı Selin İmer ile şarkıcı İntizar'ın eşcinsel ilişki yaşadıkları video basına sızınca herkes Mustafa Ceceli'nin yatak odasına girip gizli kamera koyduğunu iddia etmişti. Şimdi ortalığı karıştırack yeni bir video krizine de Erol Köse imza attı. Erol Köse Mustafa Ceceli ve bir dönem birlikte düet yaptıkları Tuvana Türkay'ın videolarının olduğunu iddia etti. Peki Mustafa Ceceli Tuvana Türkay seks videosu internete sızdı mı, öyle bir video gerçekten var mı Erol Köse iddiasına bakın...

uvana Türkay - Mustafa Ceceli iddiasına ortaya atan da Erol Köse oldu. Erol Köse bugün Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tuvana Türkay ve Mustafa Ceceli videosu az sonra TVEM'de diye anonslama yaptı.

Erol Köse ilk yaptığı anonslamayı kısa süre sonra değiştirdi. İlkinde Tuvana Türkay ile Ceceli videosu patladı diyen Köse metni değiştirip 'Tuvana Türkay ile Ceceli aşk iddiası var. Detaylar TVEM'de diye yazdı.

TUVANA TÜRKAY İDDİASI : Mustafa Ceceli ve Tuvana Türkay ilişkisine dair iddialar geçen yaz da gündeme gelmişti. İddiaya göre Tuvana Türkay ve Ceceli Beyaz Show'da biraraya geldikten sonra sık sık buluştular. Düet yapıp klip çektikleri iddia edilen ikilinin ilişki yaşadığı iddiası magazin sitelerine düşünce Tuvana Türkay açıklama yapmıştı.

Tuvana Türkay iddialarla ilgili o dönem şu açıklamayı yapmıştı: 'hakkımda çıkan 'Mustafa Ceceli ile beraber miydi?' türevi haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisiyle DMC aracılığı ile ortak bir projede buluşmuş olup 2 şarkı için ortak bir çalışmamız olmuştur. Kendisinin iki şarkısına vokal yapmışımdır. Ve kendisi benim yapmış olduğum bestelerimin bir kaçının demo çalışmalarını yapmıştır. Tanışıklığımız bundan ibarettir. Benim bir ailem ve sevenlerim var. Şu mübarek Ramazan ayında bana iftira atanları Allah'a havale ediyorum. Ne beni, ne ailemi, ne de sevenlerimi üzmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu tarz asılsız haberler için avukatım ile yasal işleme başvuracağımı da bildirmek isterim"

Tuvana Türkay kimdir: Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990, Üsküdar doğumlu. Aslen Bulgaristan göçmeni. Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırdı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Tuvana Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmişti. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştı. Tuvana Türkay daha önce futbolcu Sercan Yıldırım ve Alper Potuk’la aşk yaşamıştı.

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