Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa'da Merkez Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında bir çocuğun zincirle bağlı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki Y.Y'nin boynundan bir metre uzunluğundaki zincirle baca demirine bağlandığını tespit etti.

Çocuğu zincirden kurtaran ekipler, Y.Y'nin kendisini babasının bağladığını söylemesi üzerine İ.H.Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Babanın mahkemedeki ifadesinde, oğlunu evden sürekli kaçtığı için bağladığını söylediği ileri sürüldü.