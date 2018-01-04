Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Diyanet'ten evlilik yaşı açıklaması

Diyanet'ten, tartışma yaratan "Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer", "Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir" tanımlarının çarpıtılığı yönünde bir açıklama geldi. "Bu insanlıkla ahlakla bağdaşmaz" diyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, şunları söyledi:

"Diyanet'in görüşü, bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam'a aykırıdır.

''YAPILAN TANIM BİYOLOJİK TANIMDIR''

Yapılan tanım biyolojik bir tanımdır ve buluğ çağına girmeden kimsenin evlendirilmemesi gerektiğini anlatıyor. Bir çocuk 9 yaşında buluğ çağına girdi diyelim hangi vicdan onu evlendirebilir. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi?

''YILLARDIR ÇALIŞMA YAPIYORUZ''

Diyanet, çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir?

KIZLAR 17, ERKEKLERDE 18

1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkıhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınır kızlarda 17, erkeklerde 18'dir. Diyanet de her zaman bunu savundu..."