  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'den ABD'ye sert 'Kürt savaşçılar" tepkisi

Türkiye'den ABD'ye sert 'Kürt savaşçılar" tepkisi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Afrin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 15:28 - Güncelleme: 19-03-2018 16:10

AVRUPA Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi eleştirip, gelişmelerden "kaygı duyduğunu" söyleyip, "Türkiye'yi çatışmaların hafifleyeceği yönünde güvence vermeye" çağırdı. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik anında sert tepki gösterdi. Başmüzareci Çelik, "Kürt savaşçılar" tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştırma çabası olduğunu belirterek "Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır." dedi.

AB BAŞINDAN BERİ YANLIŞ TUTUM İÇİNDE: AB Bakanı Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin baştan beri Türkiye'nin Afrin'deki mücadelesi hakkında yanlış bir tutum içinde olduğunu ve destek yerine sadece eleştirdiğini belirtti. AB'nin “çatışmalara çatışma eklemeyin, askeri aktiviteler artmasın” çağrılarını anımsatan Çelik, "Zeytin Dalı Harekatı çatışmalara çatışma eklemek için değil, terörün zulmüne son vermek için yapılıyor. Terörle mücadele için somut önerisi olmayanlar, teröre karşı mücadeleyi eleştiriyor. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile etkili bir şekilde terörle mücadele yürütmese, AB’nin sınırımızın yakınında kalıcı otorite kurmak isteyen terör örgütlerine karşı bir mücadele planı var mıdır? Bunun olmadığını gördük." ifadelerini kullandı. 

BM LİSTESİNDE OLMAYAN TERÖR ÖRGÜTÜ FÜZE ATARKEN...: Çelik, Türkiye'ye  "sadece Birleşmiş Milletler (BM) listesinde olan terör örgütleri ile mücadele edin” çağrısını de eleştirerek, "BM listesinde olmayan bir terör örgütü topraklarımıza roket atarken, bununla mücadele etmek yerine, yıllarca BM’nin listeye almasını mı bekleyeceğiz? PKK terör örgütü Suriye’de isim değiştirdi diye bunu terör örgütü saymayanlar, terörle mücadeleyi tabela mücadelesi zannediyorlar. PYD/YPG eşittir PKK’dır. Tabela değişiklileri terör örgütü olma vasfını değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu. 

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Türkiye'ye Afrin çağrısı yaparken, PKK/PYD terör örgütünü ise "Kürt savaşçılar" olarak nitelemesi büyük tepki çekti.

ESAS AMACI TERÖRLE ÖZDEŞLEŞMEK: PYD/PKK'dan bahsedilirken "Kürt savaşçılar" tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştırma çabası ve oradaki Kürt halka iftira atılması olarak değerlendirilebileceğini belirten Çelik,  şunlara yer verdi: "Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır. Esas niyetlerini ortaya koyuyorlar. Terör örgütlerine silah verenlerin, Kürt çocukları kendi siyasi emelleri için kullanmak istedikleri açıktır. PKK/PYD/YPG terör örgütü de bunun taşeronu olarak görev yapmaktadır. PKK/PYD/YPG’nin sıfatı 'terör örgütü'dür. Kim bunun yerine etnik bir sıfat kullanıyorsa, esas amacı bir halkı terörle özdeşleştirmektir. Ve kendi amaçları için kullanmaktır." 

ONLAR GİBİ SEYİRCİ KALMIYORUZ: Çelik, Türkiye'nin Suriye'deki çatışmalara çatışma eklemediğini, terör koridorlarının kurulmasına karşı mücadele ettiğini vurgulayarak, "Buna seyirci kalanlar gibi sadece seyretmekle yetinmiyoruz, mazlumları terör örgütlerinden kurtarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı ile mazlum Suriye halkının terör örgütlerinin otoritesine terkedilmesi siyaseti ağır darbe almıştır. Suriye halkının yanında olan herkesin Zeytin Dalı Harekatı ile ortaya konan iradenin yanında olması gerekir." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'den ABD'ye sert 'Kürt savaşçılar" tepkisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Vatandaş 19 Mart 2018 16:35 Türk düşmanlığı tüm dünyada her zaman vardı ve biz güçlendikçe de artarak var olacaktır. Boşuna kendimizi onları ikna etmek için yormayalım. Neyin ne olduğunu bizden iyi biliyorlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro