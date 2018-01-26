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Türkiye ve Irak arasında bir ilk!

Türkiye ve Irak arasında bir ilk!

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 'su' meselesinin görüşülmesi için ilk defa iki ülke arasında teknik bir komitenin kurulduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 22:07 - Güncelleme: 26-01-2018 00:07

BAĞDAT'taki Büyükelçilik rezidansında iki ülke arasındaki su meselesiyle ilgili basın açıklaması yapan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Türkiye, bölgenin refahı ve istikrarına önem veriyor ve suyu hepimizin zenginliği olarak görüyor. Su meselesinin görüşülmesi için ilk defa iki ülke arasında bir teknik komite kuruldu. Bu konuda imzalama aşamasına gelen mutabakat zaptımız var" dedi.

Irak'ın su sıkıntısını anlayışla karşıladığını dile getiren Yıldız, Türkiye'nin de su zengini olmadığını ancak 'gönül zengini' olduğunu söyleyerek, "Komşu aç ve yoksulken biz zenginliğe inanmıyoruz. Bunu, Irak'ın su kaynaklarına katkımızla göstereceğiz. Son 1 yıl içerisinde bu konuda çok mesafe katettik"diye konuştu.

Ilısu Barajı'ndan Irak'a verilen su miktarında artışa gidileceğini aktaran Büyükelçi Yıldız, su miktarının 1 yılı bulmadan saniyede 90 metreküpe çıkarılmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı.

"IRAK'I SU KONUSUNDA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin geçen yıl Ekim ayında Ankara ziyaretinde de su meselesinin ele alındığını hatırlatan Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan İbadi'ye, 'Komşularımız üzerinden hiçbir zenginlik elde etmeyiz' dedi. Dolayısıyla Irak'ı su konusunda mağdur etmeyeceğiz. Bunu Musul ile Telafer'in elektrik ve su ihtiyacını bilen bir ülke olarak söylüyoruz" ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2018 00:56 Denize boşa akan tüm nehirlerimizi temiz tutup yönlerini değiştirmeliyiz rant sağlamaz ama kanal istanbuldan daha büyük bir proje olur.

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