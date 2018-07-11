Türkiye ekonomisiyle ilgili bu sözleri söyledi: Asya krizi...

Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman Türkiye ekonomisiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Adeta felaket tellallığına soyunan iktisatçı Türkiye ekonomisinin kırılgan olduğunu ve Asya krizine benzer bir kriz yaşanabileceğini iddia etti.

Twitter'da Türkiye ekonomisini değerlendiren Krugman, takipçilerine "Türkiye 1997-98 dönemi Asya tipi finansal kriz riski taşıyor mu" diye sorarak, "Rakamlara göre evet" yanıtını verdi.

'ENDONEZYA KRİZİ GİBİ OLABİLİR'...Dünya Bankası rakamlarına göre Türkiye'nin dış borç stokunun, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 48'ine ve toplam ihracatının yaklaşık iki katına denk düştüğünü vurgulayan iktisatçı, bu borç yükünün büyük ölçüde özel sektörün üzerinde olduğunu ve bu durumun 1996'da Endonezya'da yaşananlarla benzeştiğini belirtti.

KENDİNİ BESLEYEN BİR KRİZ...O dönem Endonezya'daki güven kaybının 'kurda kendi kendini besleyen bir çöküş'e yol açtığını hatırlatan Krugman, "Kurdaki bu çöküş döviz cinsinden dış borçla da birleşince borç/GSYH oranında, 1996'daki yüzde 58'den 1998'deki yüzde 168'e dev bir sıçramaya neden oldu. Bütün bunların muhakkak olacağını söylemiyorum ama Türkiye böyle bir şey karşısında kesinlikle çok kırılgan" dedi.