Türkiye bir ilki başardı! Hem de yüzde yüz yerli olarak geliştirildi

Motorların verimlilik indeksi hesaplanırken tükettiği enerji karşılığında ürettiği işe bakılır. Uluslararası verim indeksleri de şu şekilde sıralanıyor: IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 ve IE6. Ülkemizde genellikle kullanılan motorlar, verimsiz olarak nitelendirilen IE1 ve IE2 sınıfındaki motorlardır.

Yüksek verimli motorlar üretilmesi adına Pamukkale Üniversitesi tarafından uzun yıllardır süren çalışmalar sonuç verdi. Bu çalışmalar sonucunda şuanda ülkemizde üretimi olmayan IE4 sınıfı yüzde 100 yerli elektrikli motor geliştirildi.

Tasarlanan ve prototipi geliştirilen IE4 sınıfı motor, senkron relüktans motor olarak adlandırılıyor. Yüksek verimli bu motor standart motorlara göre daha soğuk çalışıyor ve rotor kaybı bulunmuyor. Yerli tasarım motorun endüstri ve özel sektörde kullanılması halinde ülkemize hem enerji tasarrufu hem de döviz kazancı sağlanacak. Günümüzde az enerjiyle çok iş yapmak önemli bir hale geldi. Bu anlamda ürettiğimiz motoru yurt dışına satabilmemiz için yüksek verimli motorların üretilmesi önemli bir hamle olacaktır.