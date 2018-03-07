  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye bir ilki başardı! Hem de yüzde yüz yerli olarak geliştirildi

Türkiye bir ilki başardı! Hem de yüzde yüz yerli olarak geliştirildi

Türkiye'de ilk defa yüksek verimli yerli motor üretildi. Ülkemizdeki motorların pek çoğu IE1 ve IE2 sınıfı motorlardan oluşurken Pamukkale Üniversitesi'nde IE4 sınıfı motor üretildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-03-2018 15:37 - Güncelleme: 07-03-2018 15:37

Motorların verimlilik indeksi hesaplanırken tükettiği enerji karşılığında ürettiği işe bakılır. Uluslararası verim indeksleri de şu şekilde sıralanıyor: IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 ve IE6. Ülkemizde genellikle kullanılan motorlar, verimsiz olarak nitelendirilen IE1 ve IE2 sınıfındaki motorlardır.

Yüksek verimli motorlar üretilmesi adına Pamukkale Üniversitesi tarafından uzun yıllardır süren çalışmalar sonuç verdi. Bu çalışmalar sonucunda şuanda ülkemizde üretimi olmayan IE4 sınıfı yüzde 100 yerli elektrikli motor geliştirildi.

Tasarlanan ve prototipi geliştirilen IE4 sınıfı motor, senkron relüktans motor olarak adlandırılıyor. Yüksek verimli bu motor standart motorlara göre daha soğuk çalışıyor ve rotor kaybı bulunmuyor. Yerli tasarım motorun endüstri ve özel sektörde kullanılması halinde ülkemize hem enerji tasarrufu hem de döviz kazancı sağlanacak. Günümüzde az enerjiyle çok iş yapmak önemli bir hale geldi. Bu anlamda ürettiğimiz motoru yurt dışına satabilmemiz için yüksek verimli motorların üretilmesi önemli bir hamle olacaktır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye bir ilki başardı! Hem de yüzde yüz yerli olarak geliştirildi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • BEYLER BEYİ 07 Mart 2018 15:56 LEN KUNDEMACI SEN GERÇEKTEN KUNDEMEYMİŞSİN

    CEVAP YAZ 8 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro