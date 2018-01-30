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Türk Metal işçileri yeni hakları neler zamlı maaşla geldi

Türk Metal işçileri yeni hakları neler zamlı maaşla geldi

Türk Metal sendikası işçilerine yüzde 25-26 oranında zam alırken yepyeni haklar için de el sıkıştı. Peki Metal işçilerinin zamlı maaşları ne kadar oldu yeni hakları neler? Türk Metal Sendikası Başkaın Pevrul Kavlak yeni hakları ve zammın ayrıntılarını açıkladı;

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 12:02 - Güncelleme: 30-01-2018 12:02

Türk Metal sektöründe uzun süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı ve yüzde 25-26 oranında zam için anlaşıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak işçiler için yeni haklar da elde ettiklerini duyurdular.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada sosyal haklara aldıkları zam oranının yüzde 23 olduğuna açıkları ve yeni hakları sıraladı:

*"Aldığımız zam oranları ile sosyal yardımları topladığımızda, kümülatif olarak yüzde 26,31'dir. Bütün bunlar dışında, bu sözleşmede, şimdiye kadar sözleşmemizde olmayan bazı hakları da aldık. Bunlardan ilki, sizlere verdiğim söz gereğince tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Bunun parasal getirisi yıllık 480 liradır. Bu rakam kümülatif toplamımızı yüzde 27,62 yapmaktadır. Ayrıca, siz üyelerimizin en çok talep ettiği düzenleme olan, kayınvalide-kayınbaba vefatında üç günlük izin hakkı da sözleşmemize girdi. Son olarak, postabaşı tazminatını kendi ücretinin yüzde 8'ine yükselttik."

EN İYİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADILAR : Türk Metal Sendikasının, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendika olduğunu vurgulayan Kavlak, "Altı aylık enflasyonun 3,2 olduğu koşullarda, yüzde 24'ü aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 20,8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten yüzyılın sözleşmesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce metal işçisi bu haberi bekliyordu! İşte zamlı maaşlar

 

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