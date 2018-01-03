Türk market devi İran yatırımlarını askıya aldı!

BİM'den KAP'a yapılan açıklamada İran'a ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınması kararının bugünkü yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan gösteriler altıncı gününde de devam ederken, protestolarda güvenlik güçlerinden iki kişinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

BİM hisseleri saat 1657'de yüzde 3.01 düşüşle hareket ederken, BIST-100 endeksi aynı saatte yüzde 1.18 düşüşte...

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