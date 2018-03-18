Türk dizilerinin neden kaldırıldığı belli oldu

Aralarında Vatanım Sensin de dahil olmak üzere çok izlenen dizilerin Arap bölgesindeki yayınları geçtiğimiz hafta durdurulmuştu. Türk, Suudi Arabistan ve ABD basınında geniş yer kaplayan bu gelişmenin arkasındaki sır perdesi aralanıyor. Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Arap dünyasının en büyük medya şirketi MBC Group’un kurucusu ve CEO’su Waleed al İbrahim de vardı.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk iş olarak Türk dizilerini bitirme kararı alan Waleed al İbrahim’in bu kararının arkasında Türk dizilerinin maliyeti ve son dönemde Türkiye-Suudi Arabistan hattındaki gerilim olduğu ifade edilmişti. Bugün özgürlüğüne kavuşan iş adamı ile Riyad yönetimi arasındaki anlaşma ortaya çıktı.

SUUDİ HÜKÜMETİ YÜZDE 60'INI ALMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Wall Street Journal’a konuşan İbrahim, “Suudi hükümeti medya şirketimin %60 hissesini almak için çalışıyor. Bu hisseler akrabalarıma ait. Satış gerçekleşince BMC Group’un %40 hissesi benim olacak ve başkan olarak görevime devam edeceğim” dedi. İbrahim, şirketini bırakmayacağını da söylerken, “Ben özgürlüğüm için şirketimi bırakmıyorum” yorumunu yaparak iddiaları yalanladı.

BEN HİSSELERİMİ SATMIYORUM

Suudi Prensi Muhammed bin Salman tarafından Riyad’taki Ritz Carlton otelinde gözaltına alınan İbrahim, “Ben Ritz Carlton’da vaki geçirdim fakat orada bir tanık olarak bulundum. Ben hisselerimi satmıyorum, Hükümet şirketimi stın almak isterse, benim de onu yönetmemi istiyor” dedi. Geçtiğimiz dönemde Suudi Prens Muhamemd, Riyad hükümetinin MBC’yi satın almak istediğini söylemiş ve Orta Doğu’da günlük yaklaşık 150 milyon izleyicisi olan medya kuruluşuna sahip olmak istediğini dile getirmişti. Prens Muhammed’e yakın kaynaklar, “Prens, 2 yıldır bu kanalı almak istiyordu” derken anlaşmanın yakında tamamlanacağı vurgulandı.

ANLAŞMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK

Riyad hükümeti MBC ile anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını açıklarken, İbrahim de bu konuda olumlu mesaj verdi. Öte yandan gazeteye konuşan İbrahim, gözaltında kaldığı süre boyunca bol bol TV izlediğini ve pet şişelerden kendine ağırlık yaparak antrenman yaptığını söyleyerek, “Bana çok saygılı ve iyi davrandılar. Şu an hala Suudi Arabistan’dayım ama seyahat yasağım yok, yakında Dubai’ye döneceğim” dedi.