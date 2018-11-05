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Tümer Metin'den Burak Yılmaz'a: Bir Yüzün kızarmaz mı

Tümer Metin'den Burak Yılmaz'a: Bir Yüzün kızarmaz mı

Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta yedek kulübesine gelirken taraftara el kol hareketi yapan Burak Yılmaz, Tümer Merin tarafından sert bir dille eleştirildi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:49 - Güncelleme: 05-11-2018 09:49

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da golcü oyuncu Burak Yılmaz’ın oyundan alınırken tribünlere gösterdiği tepkiyle ilgili beIN Sports ekranlarında Tümer Metin’den flaş bir yorum geldi.

Burak Yılmaz’ın Trabzonspor kariyerinin noktalanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Metin, “Burak Yılmaz – Trabzonspor ilişkisi dikiş tutmaz artık. Bu evlilik yürümez, burada bir taraf zarar görür. Planla yapıyorsun bu işleri, rahatsızlığınla yapmıyorsun. Kendi takım
arkadaşlarını, bir şehri, hocanı, hiçbir şeyi düşünmüyorsun” ifadelerini kullandı.

“BİR YÜZÜN KIZARMAZ MI BURAK?”
Burak Yılmaz’a mesaj gönderen Tümer Metin, “Burak Yılmaz, yaptığın iyi işler övülsün istiyorsun ama yapamadıkların konuşulmasın istiyorsun. Herkes iyi yaptıklarının konuşulmasını istiyor. Bir yüzün kızarmaz mı Burak ya, oyuna giren arkadaşına? Ünal hocaya ayıp değil mi? Bunu insan yapabilir, hepimizin çıkarken kendimizi kötü hissettiği anlar
oldu ama zaten bir sürtüşme var. Zaten elektrikli ortam, zaten barışmıyor yıldız. Sadece ‘ben’i düşünemezsin” diye konuştu.

''BENİM YAPTIKLARIMI KİMSE ÖRNEK ALMASIN''
Tümer Metin, kendi yaptığı hataların örnek alınmaması gerektiğini de kaydederken, “Oynarken yaptığım hatalar, şu anda olanların doğrusunu konuşmamı engellemez. Mümkünse benim yaptıklarımı yapmasınlar. Zamanında yaptığım hatalar olmuştur, benim yaptıklarımı kimse örnek almasın” dedi.

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