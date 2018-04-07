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TSK'nın temizlediği bölgede saldırı: Çok sayıda ölü var

TSK'nın temizlediği bölgede saldırı: Çok sayıda ölü var

El Bab ilçe merkezinde yer alan Cami El Kebir'de gerçekleşen patlamada 9 sivil hayatını kaybetti, en az 20'si de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 17:50 - Güncelleme: 07-04-2018 17:50

El Bab'daki muhabirlerin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür SuriyeOrdusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçe merkezindeki Büyük Cami yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

Halep'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Selmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 sivilin de yaralandığını belirtti.

Selmo, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi. 

Olay yerine intikal eden Beyaz Baretliler ekibi, patlama sonucu çıkan yangına müdahale etti, güvenlik güçleri de bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçe merkezinde, geçen ay, polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.

Bab ilçesi TSK ve ÖSO tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • izmir35 07 Nisan 2018 18:23 Gel Mehmet im Gel.degmez Bu yamyamlara. Birak ne halleri varsa gorsunler.

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