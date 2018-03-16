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TSK'nın açıkladığı rakamlar HDP'yi rahatsız etti!

TSK'nın açıkladığı rakamlar HDP'yi rahatsız etti!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin TSK tarafından her gün açıklanan rakamların Türkiye'nin psikolojisini bozduğunu savundu.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 18:11 - Güncelleme: 16-03-2018 18:11

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 56. gününe girdi. Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbeler vuran TSK, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3530'a yükseldiğini bildirdi.

Her gün TSK tarafından açıklanan bu rakamlar, HDP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu. HDP'liler TSK'nın açıkladığı rakamların psikolojilerini bozduğunu ifade etti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bu duruma bakışını ortaya koydu.

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"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU" SAVUNMASI

"Her gün rakamlar veriliyor, istatistikler kaç kişi öldürdük diye açıklanıyor" ifadelerini kullanan HDP'li Beştaş, Türkiye'nin psikolojisinin bozdurulduğunu savundu.

"ÖFKEYE SEBEP OLUYOR"

Beştaş, "Bu can yakıyor, bu kırıyor, bu öfkeye sebep oluyor. Dilimize özen gösterelim" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Sedat 16 Mart 2018 18:52 Bence hdp pkknın bir kolu olarak meclisten tamamen men edilmeli, tek hedefleri fitne fesatlık. Hangi devlette görülmüş, hemi Türkiyeye karşı herkesle ittifak içinde ol, hemide mecliste otur. Mecliste oturan her parti pkkyı terör örgütü olarak tanımak mecburiyetinde, yoksa bunu başka devletlerden bekleyemeyiz. .ordan avantaj sağalmaya ve istismar etmeye devam ediyorlar. Bu kanalı Türkiye sağlamamalı. .gitsinler Esedin, Avrupanın yada amerikan meclisine

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