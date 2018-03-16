TSK'nın açıkladığı rakamlar HDP'yi rahatsız etti!

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 56. gününe girdi. Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbeler vuran TSK, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3530'a yükseldiğini bildirdi.

Her gün TSK tarafından açıklanan bu rakamlar, HDP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu. HDP'liler TSK'nın açıkladığı rakamların psikolojilerini bozduğunu ifade etti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bu duruma bakışını ortaya koydu.

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"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU" SAVUNMASI

"Her gün rakamlar veriliyor, istatistikler kaç kişi öldürdük diye açıklanıyor" ifadelerini kullanan HDP'li Beştaş, Türkiye'nin psikolojisinin bozdurulduğunu savundu.

"ÖFKEYE SEBEP OLUYOR"

Beştaş, "Bu can yakıyor, bu kırıyor, bu öfkeye sebep oluyor. Dilimize özen gösterelim" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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