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TSK'da itirafçı muamması görüş ayrılığı çıktı

TSK'da itirafçı muamması görüş ayrılığı çıktı

Orgeneral Yaşar Güler'in koruması Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup göreve iade edilmesiyle TSK'da başlayan FETÖ itirafçılığı akını sorun oldu. İtirafçı olan 377 subayın nerede ve nasıl değerlendirileceği tartışılıyor. FETÖ ile mücadelede aktif rol alanlar arasında görüş ayrılığı çıktı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 11:25 - Güncelleme: 23-01-2018 11:25

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarında itirafçı olan 30 subayın ordudan atılmasının ardından örgütle ilgili önemli bilgi veren itirafçıların nasıl değerlendirileceği konusu tartışma yarattı. Bu kişilerin "geri hizmetlerde kontrollü görevlendirilmesini savunanlar" ile "Açığa alınma işlemleri devam etsin, bu FETÖ’nün oyunu olabilir" diyenler bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda, FETÖ ile mücadele kapsamında iki ayrı uzman ekip çalışıyor. Özellikle son dönemde itirafçı subayların dosyaları detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

ŞÜPHE DUYANLAR

Hürriyet'in haberine göre, çalışmaları yürütenlerden bir grup, itirafta bulunan subayların göreve iadeleri konusuna soğuk bakıyor. Bunun bir FETÖ organizasyonu olabileceği endişesi dile getiriliyor. Yapılan taramalarda, bazı itirafçıların verdiği bilgilerin, aslında bilinenlerden öteye geçmediği, örgüte yönelik önemli bilgilere dayanmadığı tespiti yapıldığı belirtiliyor.

AÇIKTA BEKLETİLİYORLAR

İtirafçı subaylarla ilgili iki ayrı durum bulunduğu, cezai açıdan etkin pişmanlıktan yararlandığı, idari açıdan da göreve devam edip etmemelerinin değerlendirildiği belirtiliyor. Halen itirafçı olup da göreve iade edilen subay bulunmadığı, bunun risklerinin incelendiği kaydedildi. Hâkim görüşün, mahkeme süreci bitene kadar açığa alınmaları durumunun devam etmesi olduğu yönünde.

GÜVEN DUYULSUN DİYENLER

FETÖ ile mücadele çalışmalarına katılan bazı isimler ise itirafçıların orduda geri hizmetlerde kontrollü olarak görevlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Aksi tutumun, yeni itirafçıların ve kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılmasını önleyeceği belirtiliyor. İtirafçılara yönelik şüpheli tutumun, FETÖ’nün ekmeğine yağ süreceğini dile getirenler de bulunuyor.

ANKESÖRLÜ TELEFON

FETÖ’cü subayların ayıklanması için yapılan çalışmada, itirafçıların verdiği bilgilerin, kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkmasını sağlayıp sağlamadığına bakıldığı, yeni isim ve adreslerin çapraz araştırma yöntemleriyle teyit edilmesinden sonra, bu kişilerle ilgili güven oluşabileceği ifade ediliyor. Son günlerde çok sık gündeme gelen ankesörlü telefon takibinin de aynı şekilde değerlendirildiği, bir kez ankesörlü telefon kullanan subayın FETÖ’cü olarak damgalanmasının da yeni bir FETÖ oyunu olabileceği belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • hakan can 23 Ocak 2018 12:56 örgütün tamamen çözülüp yok mahremmiş yok kriptoymus birşey kalmasın isteniyorsa bunlar teşvik edilebilir. ama darbeye karşı durmuşsa orada aziz sehitlerimizin hakkı mevcut. bunlar askerlikten alınıp pasif kurumlar mantıklı gibi duruyor. güven olmayabilir.

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