TSK görüntüleri paylaştı: Dehşet ortaya çıktı!

MUĞLA’nın Fethiye açıklarında içinde 79 kişinin içinde bulunduğu dalış teknesi battı. İhbar alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Sahil Güvenlik, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından denizde, karada ve havada devam eden çalışmalarda batan teknedeki dalgıç öğrencilerin kendi çabalarıyla su yüzeyinde kalmayı başardıkları ve tepelik bir alana çıktıkları açıklanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından o anlara ait yeni görüntüler paylaşıldı. TSK, Tepelik bir alana çıkan 79 kişinin, askeri bir helikopter tarafından tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerine ait iki hücumbotla bulundukları bölgeden kurtarıldıklarını paylaşılan görüntüyle birlikte açıkladı.

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