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Trump'tan prens Selman sorusuna olay yanıt

Trump'tan prens Selman sorusuna olay yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlinin olup olmadığı sorusuna, "Orada işleri (idareyi) bu seviyede daha fazla yürüten kişi Prens. İşleri o yürütüyor ve eğer biri (olayla ilgili) olacaksa bu kişi o olurdu." yanıtını verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 08:40 - Güncelleme: 24-10-2018 08:40

ABD Başkanı Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesine Beyaz Saray'da verdiği mülakatta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığı konusunda ikna olduğunu söyledi.

"Eğer biri olacaksa o olurdu"
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olaya bir dahlinin olup olmadığı hakkındaki soru üzerine Trump, "Orada işleri (idareyi) bu seviyede daha fazla yürüten kişi Prens. İşleri o yürütüyor ve eğer biri (olayla ilgisi) olacaksa bu kişi o olurdu." yorumunu yaptı.

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Prens Muhammed'le konuyu birkaç kez konuştuğunu ve ona Kaşıkçı olayını bilip bilmediğini sorduğunu söyleyen Trump, "Prens bana bilmediğini söyledi. Ben de 'Bu olay nerede başladı?' diye sordum. O da bana bunun alt kademelerde olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"Onlara gerçekten inanmak istiyorum"
Trump, Suudi Prens'in "bilmiyordum" açıklamasının doğru olmasını umduğunu dile getirerek, "Onlara inanmak istiyorum. Onlara gerçekten inanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Asla düşünülmemesi gereken bir olay" nitelemesini yapan Trump, "Ancak bu olay olduğunda çok kötü bir şekilde oldu ve bana göre üstü çok kötü bir şekilde örtülmeye çalışıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dünkü son açıklamasında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme sürecini Suudi Arabistan'ın ele alma biçimini "Bugüne kadarki en kötü 'bir olayın üzerini örtme girişimlerinden' biri" olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı bazı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini, bu kişilere vize yasağı ve diğer bazı yaptırımların uygulanacağını açıklamıştı.

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Kaynak : AA

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