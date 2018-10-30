Trump'tan çok konuşulacak bomba karar!

Göç konusunda sert bir tutum takınan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğanlara otomatik olarak vatandaşlık hakkı tanıyan yasayı kaldıracağını söyledi.

Trump söz konusu yasayı kaldırmak için Kongre'nin onayına ihtiyaç duymadığını ve "Başkanlık Emri"nin yeterli olduğunu ileri sürdü.

ABD'DE DOĞANLARA VATANDAŞLIK VERİLİYORDU

1868'de yürülüğe giren Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ile ABD topraklarında dünyaya gelen herhangi bir kişiye ABD vatandaşlığı veriliyordu ve bu kişiler ABD vatandaşı ile kendi ülkelerinin vatandaşı sayılıyordu.