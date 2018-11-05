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Trump'ın Yemen'deki okul otobüsüne saldırı açıklaması olay oldu

Trump'ın Yemen'deki okul otobüsüne saldırı açıklaması olay oldu

ABD Başkanı, kendilerinin verdiği bombalarla Suudi Arabistan'ın Yemen'de okul otobüsü vurup 40 çocuğu öldürmesini şöyle değerlendirdi: Silahı nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar; bu, korkunç bir şey.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 16:14 - Güncelleme: 05-11-2018 16:14

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten beri Yemen'e düzenlediği saldırıya ABD'nin verdiği destek kendi başkanlığı döneminde tırmansa da, Donald Trump, ABD'nin katliamlardaki sorumluluğunu kabule yanaşmıyor. 

Pazar günü Axios'a röportaj veren Trump, Suud'un 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Dhahyan'da kalabalık pazar yerini vurup okul otobüsünü isabet ettirmesi sonucu 40'ı çocuk 51 sivilin ölmesi, onlarcasının yaralanıp sakat kalmasının, Washington'ın suçu olmadığını savundu

Katliam yerinde Amerikan Lockheed Martin üretimi 227 kiloluluk lazer güdümlü MK 82 bombasının parçalarının bulunması karşısında "Temelde silahı nasıl kullanacağını bilmeyen insanlardan kaynaklanıyor, bu da korkunç bir şey" değerlendirmesini yapan Trump, sosyal medyada çok yoğun paylaşılan bombardıman görüntüsünü de 'korku şovu' diye niteledi: 

"Bence dehşet verici bir durum. Otobüse ve çocuklara olanları görmekten nefret ettim, çünkü böyle bir şey gördüğünde bu safi korku şovudur."

14 MİLYON YEMENLİ AÇLIKTAN ÖLEBİLİR
Suudi saldırılarının yarattığı yıkım yüzünden çoğu çocuk ve kadın 14 milyon insanın açlıktan ölümün eşiğine geldiği Yemen'de kolera salgını da kol geziyor. 

'GERÇEK ÖLÜ SAYISI 56 BİNDEN FAZLA'
Son olarak The Independent gazetesinin Ortadoğu uzmanı muhabiri Patrick Cockburn, Suudi saldırısında Yemen'de ölenlerin sayısının BM tarafından bir yıldır 10 bin olarak açıklanmasının düzenbazlık olduğunu, gerçek ölü sayısının 56 bini geçtiğini söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 16:52 Donald Trumpın yapacağı en büyük iyilik suudilere silah desteğini kesmek olacaktır. bide ortadoğudan çekilmek herkes için en iyisi olacak bence. Çünkü Ortadoğuda her gün savaş ve gözyaşı var artık bunlar olmamalı bence sevgi ve barış olmalı Donald Trump bunları yapmalı ve Ortadoğu konusunda daha yapıcı olmalı daha sevecen olmalı. nefrete nefretle gitmek yanlıştır bence. sevgili ile gidilmeli.

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