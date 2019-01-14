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Trump'ın skandal tweetinin ardından ABD'den ilk açıklama

Trump'ın skandal tweetinin ardından ABD'den ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı skandal tweetlerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan açıklama geldi. Orta Doğu ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 13:44 - Güncelleme: 14-01-2019 13:44

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyareti kapsamında seyahat ettiği Suudi Arabistan'da açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı tweete ilişkin, "Bunu Trump'a sormanız gerekiyor. Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor" dedi.

Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyen Pompeo, Suriye'de güvenli bölge hakkında bir soruya, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri yanıtını verdi. 

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ: Suudi yetkililerle ülkelerindeki insan hakları ihlalleri hakkında görüştüklerini söyleyen ve Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Pompeo, cinayette parmağı olan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Erdal Açıkgöz 14 Ocak 2019 14:31 Yürü git dallamalar yeter uyuttuğunuz

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