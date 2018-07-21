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Trump'ın 'anlaşacaklar' dediği İran resti çekti!

Trump'ın 'anlaşacaklar' dediği İran resti çekti!

İRAN'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın ABD'yle müzakere masasına oturmasına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Hamaney, "Amerikalıların ne sözüne ne de imzasına güven olmaz, bu yüzden ABD'yle müzakere yapmanın bir faydası yok" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 15:44 - Güncelleme: 21-07-2018 15:44

Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve büyükelçileri kabulünde konuşan Hamaney, ABD'yle müzakere yapılması veya diplomatik ilişki kurulması halinde ülke sorunlarının hal olacağı yönünde yapılan açıklamaların "açık bir hata" olduğunu söyledi.

Hamaney, Washington yönetiminin asıl sorununun İran İslam Devrimi'nin temel ilkeleriyle olduğu savundu.

İran lideri, ABD'nin aksine Avrupa ülkeleri ile müzakerelere karşı olmadığını sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü İsviçre'de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, "ABD yönetimi, 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu, bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı.

TRUMP: İRANLILAR BİR NOKTADA BENİ ARAYIP' ANLAŞALIM' DİYECEKLER
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılarak, İran'ın füze çalışmaları, bölgedeki faaliyetleri ve diğer konuların da bulunduğu daha geniş kapsamlı bir anlaşma yapılmasını istemişti.

Trump, geçen hafta NATO zirvesi sırasında yaptığı bir konuşmada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle İran'da yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "Ekonomilerinin çökmekte olduğunu biliyorum, bir noktada beni arayıp anlaşalım diyecekler "ifadesini kullanmıştı. 

HAMANEY'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ni, "ABD'nin İran petrolünün satışını engellemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarına" ilişkin açıklamasına destek verdi.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran'ın ülke dışındaki büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine işaret eden Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın, 'İran'ın petrol satışının engellenmesi halinde, bölgede kimse petrol ihraç edemez' açıklaması, İslam Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır." dedi.

Hamaney, Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ortaya koyduğu duruşu sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak : DHA

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