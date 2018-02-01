TRT Diyanet TV canlı yayın izle-2018 hac kuraları çekilişi

2018 yılı Hac kuraları çekilişi Diyanet Vakfı Konferans salonunda yapılırken canlı yayını da TRT Diyanet TV veriyor. Bu sene 80 bin kişi hacca gidecek. Diyanetin hac kura çekilişine toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılıyor. Kur'an okunarak başlanan Diyanet 2018 yılı hac kura çekilişi sonrasında kayıtlar başlayacak. Şu anda hac kuralarında asıl ve yedek liste çekilişleri yapılıyor.

Diyanet TV canlı yayını Youtube üzerinden devam ediyor. Diyanet hac kura çekilişini Youtube üzerinden aşağıdaki playerden izleyin:

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılıyor. 2018 yılında hac kurasını kazanan 80 bin kişi kutsal topraklara gidecek.

HAC ÜCRETLERİ NE KADAR : Hac kurasını kazananların ön kayıt yaptırması gerekiyor. Bunun için de bir kayıt ücreti alınıyor. Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri ve kurban dikkate alınarak belirleniyor. 2018 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan para birimi Riyal olarak alınacak. Geçen yıl hac fiyatları oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti. Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu. 2018 yılı hac ücretleri kura çekilişinden sonra ilan edilecek.

HAC KURALARI ASIL VE YEDEK LİSTE KAYIT TARİHLERİ : Hac kuralarında asıl listede ismi çıkıp 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Haliyle ismi hac kuraları yedek listesinde olanların bu tarihleri takip etmeleri gerekiyor.

HACCA KURASIZ OLARAK KİMLER GİDİYOR : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK : Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.