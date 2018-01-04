Tren ve kamyon birbirine girdi: Çok sayıda ölü var!

Güney Afrika'da Port Elizabeth'ten Johannesburg'a giden bir yolcu treni kamyonla çarpıştı.

Güney Afrika'da yolcu treninin kamyon ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü. Yaralı sayısının en az 40 olduğu belirtildi.

Acil durum çalışanlarının oluşturduğu ER24 grubu, Twitter hesabından, Free State bölgesinde Hennenman ile Kroonstad arasında meydana gelen kazada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, kaza sırasında trenin bir bölümünün alev aldığını söyledi.