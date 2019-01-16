Trabzonsporlu Juraj Kuçka'nın yeni takımı belli oldu

Devre arası transfer sezonunda Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz gibi futbolcularını gönderen Trabzonspor, bir ayrılığı daha duyurdu. Bordo mavili kulüp, Juraj Kucka'nın İtalyan ekibi Parma'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Parma Kulübü ise, sözleşmenin 2022 yılına kadar olacağını duyurdu.

PARMA BENİ İKNA ETTİ

Kucka, transfer öncesi yaptığı açıklamada, "Geçmişte İtalya'da yaptıklarımdan daha iyisini yapmayı umuyorum. Parma beni birçok konuda ikna etti. Görüşmeye başladıktan 2-3 hafta içinde anlaşmaya vardık. Teknik direktörle henüz görüşmedim ancak kısa süre içinde onunla da görüşeceğim. Taraftarları selamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı." ifadelerine yer vermişti.

Kariyerinde Prag, Genoa ve Milan formalarını terleten Kucka, Temmuz 2017'de Trabzonspor'a gelmişti. Takımda 38 maça çıkan Kucka, 3 gol attı.