Trabzonspor fırtınası Antalya'da da esiyor!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, özel maçta ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, karşılaşmaya Bahadır, Pereira, Yunus Emre, Hüseyin, Ibanez, Batuhan, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega 11'i ile çıktı.

Bordo-mavililer, mücadelenin 27. dakikasında Ekuban ile 1-0 öne geçti. Hollanda takımı 44. dakikada Zhang ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 69. dakikada Abdülkadir Parmak ve 73. dakikada Ekuban'ın goller bulan Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.