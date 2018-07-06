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Tolgahan Sayışman’dan eşine servet değerinde yeni oyuncak!

Tolgahan Sayışman’dan eşine servet değerinde yeni oyuncak!

2 yıl önce Los Angeles’ta evlendiği eşi için hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi’ye son model sıfır kilometre bir cip hediye etti.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 09:29 - Güncelleme: 06-07-2018 09:29

Oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi’nin ayaklarını yerden kesiyor! ‘Hayat Işığı’ adlı dizide oynaması beklenen Tolgahan Sayışman eşine bir sürpriz yaptı.

2 yıl önce Los Angeles’ta evlendiği eşi için hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu, Almeda Abazi’ye son model sıfır kilometre bir cip hediye etti.

SERVET DEĞERİNDE HEDİYE
2016 yılında sevgilisine 170 bin TL değerinde Mercedes otomobil hediye eden Tolgahan Sayışman, bu kez Range Rover Velar marka araç satın aldı. Tolgahan Sayışman bu sürprizi için 914 bin TL’yi gözden çıkardı.

EŞİNİ MUTLU ETTİ
10 hafta önce bizzat konfigüre edip, sipariş ettiği aracı geçen hafta içinde teslim alan Tolgahan Sayışman, bu jestiyle eşini mutlu etti.

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