Tolgahan Sayışman kimdir Jean Claude Van Damme'nin yeni gözdesi

Belçikalı efsane oyuncu Jean-Claude Van Damme, geçen ay spor salonu zinciri açmak için İstanbul'a gelmişti. Aktör, iş toplantılarının yanı sıra hem şehri gezmiş hem de programlara misafir olmuştu. 'Beyaz Show'a da katılan Jean-Claude Van Damme, burada tanıştığı Tolga Sayışman'la arkadaşlık kurdu ve ikili, birbirlerine iletişim adreslerini verdi.

Amerika'ya döndükten sonra avukatı aracılığıyla oyuncuya ulaşan Jean-Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman'a proje teklifinde bulundu. Tolgahan Sayışman, e-postayla gelen "Yeni sinema filmimizde sizi görmeyi çok isteriz, ilgilenir misiniz?" sorusuna "Seve seve" yanıtını verdi. Projeyi kabul eden Tolgahan Sayışman, şimdilerde senaryoyu bekliyor. Peki Tolgahan Sayışman kimdir? Gelin hep birlikte yakışıklı oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR? Tam adı Turgut Tolgahan Sayışman’dır. 17 Aralık 1981’de İstanbul’da doğdu. Sinema ve dizi oyunculuğu yapan Sayışman aynı zamanda modellik de yapmaktadır. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2005 yılında Türkiye’yi temsilen Güney Kore’de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International’da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan’dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı.

24 Ekim 2008’de başrollerini Fahriye Evcen’le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır. 6 Kasım’da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, FOX TV’de yayınlanmış Lale Devri adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır. 2014’te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy’la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı.

Şu anda Show TV’de başlayan Asla vazgeçmem dizisinde Yiğit Kozan karakterini canlandırmaktadır.Yeni dizisinde başrolü Amine Gülşe ile paylaşmaktadır. Son olarak Star TV’de yayınlanan Sİyah İnci Dizisi’nde Hande Erçel ile birlikte başrolleri paylaşmaktadır.



Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz yıl Miss Globe Kâinat Güzeli Almeda Abazi Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu.

Tolgan Sayışman'ın başına talih kuşu kondu!