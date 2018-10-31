Tokat'ta parçalanmış kadın cesedi bulundu kime ait?

TOKAT'ın Turhal ilçesinin Osmangazi Mahallesi'nde boş bir arazideki moloz yığınlarının arasında ceset görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzü ve vücudu hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN YAŞLI KADIN MI?.. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Emniyet güçleri, cesedin, Turhal'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası 83 yaşındaki Emine Taştan'a ait olabileceğini değerlendiriyor.