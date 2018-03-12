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Theresa May: Zehirlendiği kesin

Theresa May: Zehirlendiği kesin

İngiltere Başbakanı Theresa May Eski Rus ajanı Skripal’in ve kızının kuvvetle muhtemel Rusya tarafından zehirlendiğinin anlaşıldığını açıkladı. Rusya'dan ise sert bir cevap geldi: Sirk gösterisi gibisiniz...

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 20:45 - Güncelleme: 12-03-2018 20:45

İngiltere Başbakanı Theresa May eski Rus ajanı Skripal ile kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiğinin anlaşıldığını belirtti.

May, "Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal’e karşı yapılan eylemden sorumlu bulunmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı." dedi.

"RUSYA TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN BİR MADDEYLE ZEHİRLENDİĞİ ARTIK ANLAŞILDI"

Ülkenin güneybatısındaki Salisbury kentinde eski Rus casus Skripal ve kızı Yulia'nın önceki pazar günü bilincini yitirmiş olarak bir alışveriş merkezi önündeki bankta bulunmasıyla ilgili May, "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." dedi.

Söz konusu maddenin "Novichok" olarak bilinen kimyasal grubuna dahil olduğunu aktaran May, Salisbury yakınındaki Porton Down Laboratuarında yapılan incelemelerin ardından tespit edilen kimyasalın daha önce Rusya tarafından üretilmiş olduğu ve bu ülkenin aynı kimyasalı halen de yapabileceğinin bilindiğini söyledi.

"OLAYIN SORUMLUSU KUVVETLE MUHTEMEL RUSYA!"

May, "Değerlendirmemiz, Rusya'nın ülkeden kaçan bazı kişileri suikastlar için meşru hedefler olarak gördüğü yönünde. Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal'e karşı yapılan eylemden sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı." şeklinde konuştu.

"OLAYIN İKİ MAKUL AÇIKLAMASI VAR..."

4 Mart'ta gerçekleşen olayın iki makul açıklaması olduğunu aktaran May, "Bu, ya Rus devleti tarafından ülkemize karşı doğrudan yapılan bir eylemdi ya da Rus hükümeti, potansiyel olarak felakete yol açan bu sinir sistemini etkileyen maddenin kontrolünü kaybetti ve başkalarının eline geçmesine izin verdi." dedi.

May ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un da bugün Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko'u bakanlığa çağırdığını ve bu iki olasılığı sorduğunu aktardı.

RUSYA'DAN AĞIR CEVAP: SİRK GÖSTERİSİ GİBİ!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Rusya'yı suçlamasını eleştirerek, "Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele." dedi.

Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, May'in, İngiltere parlamentosundaki, "Skripal ve kızı Yuliya'ya yönelik eylemden Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu" yönündeki açıklamasının "temelsiz" olduğunu ifade etti.

Zehirlenerek hayatını kaybeden Aleksandr Litvinenko ile ilgili davanın nasıl sonuçlandığının hatırlanması gerektiğini belirten Zaharova, "Yeni masallara başlamadan önce Litvinenko, Boris Berezovskiy, Aleksandr Perepiliçniy ve İngiliz topraklarında gizemli şekilde hayatını kaybeden diğer birçok başka şahısla ilgili davaların nasıl sonuçlandığını birilerinin (Birleşik) Krallığa hatırlatması gerekiyor." dedi.

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