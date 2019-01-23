TFF'den Oğuz Çetin'e görev

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı efsane futbolcusu Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni bir göreve layık görüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin'in 70 kez A Milli Takım'da forma giydiği hatırlatıldı.



Oğuz Çetin'in 2005-2011 yıllarında da A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.