  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tesla 123 bin aracını geri çağırıyor

Tesla 123 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla direksiyon sorunu nedeniyle Nisan 2016'dan önce üretilen Model S araçlarını geri çağırdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 06:41 - Güncelleme: 30-03-2018 06:41

Tesla'dan müşterilerine gönderilen açıklamada, firmanın Model S adlı aracında görülen direksiyon sorunu nedeniyle, Nisan 2016'dan önce üretilen bütün Model S araçların geri çağrıldığı belirtildi.

Soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araçların direksiyon cıvata dişlerinde aşınmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun düşük hızlarda sürüşü ve park anında sürücüyü zorlayabileceği ifade edildi.

Söz konusu sorun nedeniyle hiçbir Tesla aracında bugüne kadar herhangi bir kaza veya yaralanma görülmediği bildirilen açıklamada, Tesla'nın müşterileriyle irtibata geçerek gerekli parça değişimini yapacağı vurgulandı.

Daha önce 140 binden fazla aracını geri çağırmıştı
Açıklamanın ardından, Tesla'nın New York borsasında işlem gören hisse başına değeri günü 266,13 dolardan kapattıktan sonra borsanın kapanmasını takip eden sınırlı işlem saatlerinde 255,55 dolara kadar gerileyerek yüzde 4 düşüş kaydetti.

Tesla daha önce de farklı nedenlerle 140 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurmuştu.

Firma, geçen sene el frenindeki bir sorun nedeniyle 53 bin Model S ve Model X aracını, 2015 yılında ise emniyet kemerindeki bir sorun dolayısıyla 90 bin Model S aracını geri çağırmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tesla 123 bin aracını geri çağırıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro