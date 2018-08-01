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'Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacak'

'Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lıların alçak saldırısında Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklardır." ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 11:34 - Güncelleme: 01-08-2018 11:34

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık evladını rahmetle andığını belirten Emine Erdoğan, "Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Yüksekova''nın Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.

Askeri personelin eşi Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı bebek, dün hayatını kaybetmişti.

Nurcan Karakaya, bebeği Bedirhan ile Uşak'tan yola çıkarak, astsubay eşi ziyaret etmek üzere ilçeye gelmişti.

Serkan Karakaya daha önce görev yaptığı Uşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yeni birliğinde göreve başlamıştı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • gereksiz 01 Ağustos 2018 13:07 baskani seviyorum fakat bunu sevmiyorum. kim bu? bakanmi millet vekilimi? benim veridgim vergilerle ucaklarina kerozin alinip baskanla beraber ülke ülke gezmesin kardesim. Teröristlere haddini bildirmek istiyosan ogullarini ve torunlarini askere yollada görelim.

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KİMDİR ?
Emine Erdoğan
EMİNE ERDOĞAN KİMDİR?

21 Şubat 1955 tarihinde İstanbul Fatih'te doğdu. Üsküdar'da büyüdü. Siirt'ten İstanbul'a gelen bir ailenin kızı. Beş çocuklu bir ailenin son çocuğu. Mithat Paşa Akşam Sanat Okulu'ndan ders notları iyi olmasına r

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