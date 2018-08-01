'Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacak'

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık evladını rahmetle andığını belirten Emine Erdoğan, "Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

Minik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

NE OLMUŞTU?

Yüksekova''nın Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.

Askeri personelin eşi Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı bebek, dün hayatını kaybetmişti.

Nurcan Karakaya, bebeği Bedirhan ile Uşak'tan yola çıkarak, astsubay eşi ziyaret etmek üzere ilçeye gelmişti.

Serkan Karakaya daha önce görev yaptığı Uşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yeni birliğinde göreve başlamıştı.