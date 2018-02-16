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Terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı!

Terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı!

Almanya'nın Mainz kentinde PYD/PKK yandaşları, iki caminin duvarlarına örgüt yanlısı ifadeler yazdı.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 23:48 - Güncelleme: 16-02-2018 00:25

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı Türk Kültür Merkezi Selimiye Camisi ile Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Mainz Ülkü Ocağı Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına terör örgütü ve elebaşının isimlerini yazdı. Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan inceleme sonucu iki kişi yakalandı.

Mainz Türk Kültür Merkezi Derneği Başkanı Köksal Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde terör örgütü yandaşlarınca Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki ibadet merkezlerine yönelik düzenlenen artan saldırıları kınadı.

Akçay, "Cami Derneğimize dün gece yerel saatle 22.00 civarlarında gerçekleştirildiğini tahmin ettiğimiz saldırının ardından iki kişinin yakalandığını öğrendik. Umarım suçlular ortaya çıkarılır ve gerekli cezayı alırlar. Biz olayın ardından polisi bilgilendirdik. Daha sonra şehrimizdeki başka bir camiye daha saldırı olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mustafa t 15 Şubat 2018 23:52 Bunlar din. .İslam düşmanları ..Bunlar resmen apo yu ilah edinmiş kafirler. .!alçaklar ..

    CEVAP YAZ 18 25
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