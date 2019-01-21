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Terim'in sildiği isim Ersun Yanal'a görüştü

Terim'in sildiği isim Ersun Yanal'a görüştü

Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tecrübeli futbolcunun Ersun Yanal ile görüştüğünü anlattı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 08:27 - Güncelleme: 21-01-2019 08:27

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan kendisine kulüp bulunması istenen Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tecrübeli futbolcunun durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Bildiğiniz gibi Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Serdar'a kulüp bulunmasını istemişti.'' diyen Canatar, ''Serdar da önce hocayla görüşmek istedi. Serdar'ın daha önce Göztepe maçında da böyle bir oynamama durumu olmuştu. Sivasspor maçında da böyle bir durum olunca Fatih Terim böyle bir karar aldı. Devre arası kulüp bulmak yaz ayları kadar kolay olmuyor. İtalya'da Avrupa Birliği dışı 3 oyuncu sınırı var. Abdurrahim Albayrak'tan Türkiye içinden de kulüp arama konusunda izin istedim. Durumları biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
"Serdar Aziz için Almanya'dan, Suudi Arabistan'dan ve İspanya'dan kulüplerle görüşüyoruz. Abdurrahim Albayrak ve Semih Özsoy'u telefonda görüştürdüm. Ama biz Galatasaray'ı kızdıracak hiçbir şey yapmadık. Ben bütün görüşmeleri Galatasaray'dan izin alarak yaptım. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'ın iznini aldığımı belirttim."

''ERSUN YANAL İLE GÖRÜŞTÜLER''
Fenerbahçe'yle flört halinde olan "Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Serdar Aziz ile Ersun Yanal telefonda görüştü. Alacaklar bütün kulüplerde var. Alacaklarla ilgili hiçbir zaman hukuki adım atmadık, atmayacağız. Ayrıca miktarın ne kadar olduğunu da söylemedim." dedi.

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