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Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek

Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin iki Türk bakan hakkında yaptırım kararı almasına tepki gösterdi ve hükümete destek çıktı.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 14:22 - Güncelleme: 04-08-2018 14:22

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rahip Brunson olayı ve ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararına ilişkin, "Böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli." dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştirdi. Rahip Brunson olayına değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

TAVİZ VERİLMEMELİ: "Hükümetin sonuna kadar arkasındayız. Bu adam Türkiye'de yargılanmalı ama şeffaf bir tarzda yargılanlamalı. Deliller ortaya konmalı. Mahkum ediliyorsa edilmeli, edilmiyorsa, bilmediğimiz bir şeyler varsa veya hükümet bunu sırf Amerika'ya karşı bir politik araç gibi kullanıyorsa onu bilmem. Ama genel kanaat şu; Türkiye'deki kalkışma hareketinin-hani bunların imamları var, onlardan bir tanesi ortalıkta Adil Öksüz- herhalde tepesinde bulunan bu Brunson denilen adamdı. Biz böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli. Çünkü tavizlerin etkisi olmaz, dünya yeniden yapılanıyor."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli meselesinin kutuplaşma olduğunu savundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 04 Ağustos 2018 15:53 mollayı üzmeyin. o bilge başkan adayı idi. geriden tabii ki. aldığı oy ile bizim köye başkan olabilirdi. haydi karamollaoğlu bizim köye gel .başkan ol. tıpış tıpış gelmeni bekliyoruz.

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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