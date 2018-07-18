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Tekneden kurtarılan göçmenler ve 19 cenaze Mersin'e getirildi

Tekneden kurtarılan göçmenler ve 19 cenaze Mersin'e getirildi

KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin batması sonucu bir insanlık dramı daha yaşandı. Faciada ilk belirlemelere göre, 19 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kaybolduğu belirtildi. Yaralılar Türkiye'ye getirildi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 20:49 - Güncelleme: 18-07-2018 20:49

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında meydana gelen olay sonrası  Türk ve KKTC Sahil Güvenlik komutanlıkları unsurları ile Deniz Kuvvetleri  Komutanlığına ait bir helikopter, KıbrısTürk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait  bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan  çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmen için bölgeden tahliye işlemleri  gerçekleştirildi.

Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış  Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye götürülürken, 102'si ise  Türkiye'ye gönderildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botlarla Mersin'in  Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden bazıları liman  sahasında bekleyen ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Durumu iyi olanlara ise Türk Kızılayı tarafından alanda kurulan  masalarda yemek ikram edildi.

Limana getirilen 19 göçmenin cenazesinin ise olayla ilgili  görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için  Adana Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen  grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ  olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurulmuş ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin ili Silifke ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34´te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 helikopterin ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 uçağın iştirakiyle müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetinde hâlihazırda toplam 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 19 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayati tehlikesi olan 1 düzensiz göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne´ye intikal ettirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir."

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