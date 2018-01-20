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TDK'ya vazalak yazınca şoke eden Alevi ifadesi!

TDK'ya vazalak yazınca şoke eden Alevi ifadesi!

Vazalak ne demek TDK'dan şoke eden ifade. Dün sosyal medyada konuşulan olay herkesi şoke etti. TDK'dan vazalak kelimesinin anlamına bakan herkes şoke oldu. Geveze anlamına gelen vazalak aynı zamanda Alevi olarak tanımlandı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 09:09 - Güncelleme: 20-01-2018 09:09

Türk Dil Kurumu (TDK)'nun vazalak kelimesinin anlamı sosyal medyanın gündeminde. Geveze anlamına gelen vazalak aynı zamanda Alevi olarak da tanımlandı. 

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde “vazalak”kelimesinin anlamının hem “aptal” ve “serseri” hem de “Alevi” olarak verilmesine tepki yağdı. Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Sözlüğü’nde “vazalak” kelimesi için iki ayrı tanımlama yer alıyor. İlk tanımlamada “geveze, sözünü bilmez, aptal, serseri” anlamları sıralanıyor. “Vazalak” kelimesi için ikinci tanımlamada ise "Alevi, Müslüman olmayıp öyle görünen ve oruç yiyen” tanımlamaları yapılıyor.

TDK'YA ALEVİ YAZINCA NE ÇIKIYOR? TDK'ya Alevi yazdığımız zaman ise Hz. Ali'nin yolundan giden kişi tanımlaması çıkıyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2018 10:48 Pis Amerikan köpekleri; Ülkeyi sağcı solcu diye böldüler... Sonra Kürt Türk diye böldüler... Yetmedi Alevi Sünni diye bölüyorlar! Bu ülkeye hizmet eden,dürüst ve çalışkan olan her kim ise sağcı-solcu olsun,Kürt-Türk olsun,Alevi-Sünni olsun başımızın üstünde yeri var!

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