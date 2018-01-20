TDK'ya vazalak yazınca şoke eden Alevi ifadesi!

Türk Dil Kurumu (TDK)'nun vazalak kelimesinin anlamı sosyal medyanın gündeminde. Geveze anlamına gelen vazalak aynı zamanda Alevi olarak da tanımlandı.

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde “vazalak”kelimesinin anlamının hem “aptal” ve “serseri” hem de “Alevi” olarak verilmesine tepki yağdı. Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Sözlüğü’nde “vazalak” kelimesi için iki ayrı tanımlama yer alıyor. İlk tanımlamada “geveze, sözünü bilmez, aptal, serseri” anlamları sıralanıyor. “Vazalak” kelimesi için ikinci tanımlamada ise "Alevi, Müslüman olmayıp öyle görünen ve oruç yiyen” tanımlamaları yapılıyor.

TDK'YA ALEVİ YAZINCA NE ÇIKIYOR? TDK'ya Alevi yazdığımız zaman ise Hz. Ali'nin yolundan giden kişi tanımlaması çıkıyor.