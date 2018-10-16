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TBMM önünde silahlar patladı! Durmayan traktöre ateş açıldı

TBMM önünde silahlar patladı! Durmayan traktöre ateş açıldı

TBMM'nin Çankaya kapısı önünde dur ihtarına uymayan bir traktöre ateş açıldı. Kaçarken çevredeki birçok aracı ezen traktörün sürücüsü bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 10:02 - Güncelleme: 16-10-2018 10:52

ANKARA Çankaya Caddesi'nde araçlara çarparak ilerleyen traktörün sürücüsü bacağından vurularak durduruldu. Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

UYARI ATEŞİYLE DURMADI... Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı. 

BACAĞINDAN VURULDU?.. Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı. 

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EYLEME GİDİYORMUŞ... Beypazarı'nda çiftçilik yaptığı ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilen Sakarya'nın, polise verdiği ilk ifadede, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Emiin 16 Ekim 2018 11:25 okumazsan, olayları incelemezsen akp yi sütten çıkmış ak kaşık zannedersin. tüm olayların müsebbibi bu parti. çiftçimiz bilseki israille olan ticaret tayibin döneminde zirve yaptı hiç gidermiydi. OKU, OKU, OKU

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