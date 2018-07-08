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TBMM Başkanlığından tren kazasıyla ilgili açıklama!

TBMM Başkanlığından tren kazasıyla ilgili açıklama!

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Tekirdağ’daki tren kazası hakkında, "Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 23:22 - Güncelleme: 08-07-2018 23:22

Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin Çorlu’da bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza dolayısıyla TBMM Başkanlığından açıklama yapıldı.

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

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Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi: İşte ilk fotoğraflar!Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi: İşte ilk fotoğraflar!Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi: İşte ilk fotoğraflar!Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi: İşte ilk fotoğraflar!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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