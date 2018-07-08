TBMM Başkanlığından tren kazasıyla ilgili açıklama!

Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin Çorlu’da bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza dolayısıyla TBMM Başkanlığından açıklama yapıldı.

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

İstanbul seferini yapan tren devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Tren kazası ile ilgili flaş gelişme: Başbakanlık nedenini açıkladı!

Erdoğan'dan tren kazasıyla ilgili taziye

Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi: İşte ilk fotoğraflar! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN