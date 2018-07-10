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Tatlı ihtiyacımızı hangi gıdalardan karşılamalıyız?

Tatlı ihtiyacımızı hangi gıdalardan karşılamalıyız?

Tatlı krizleri sinyallerini vermeye başladığı andan itibaren içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Özellikle diyet yapanları oldukça zorlayan bu anlarda Diyetisyen İdil Ediboğlu pratik tarifler verdi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 23:57 - Güncelleme: 10-07-2018 23:57

Tatlı krizi geldiğinde eliniz, ayağınız titriyor ve aklınızda tatlı yemekten başka hiçbir şey olmuyorsa, üzgünüz ama siz tam bir tatlı ve çikolata bağımlısınız! Şimdi, bu sorundan kurtulmak için Diyetisyen İdil Ediboğlu size tatlı ihtiyacımızı hangi gıdalardan almamız gerektiğini anlattı.

Doğal şeker olan meyvelerden tabi ki! Ama evet, biliyorum ki her tatlı krizini öyle meyveyle/kuru meyve ile yönetmeyi başaramıyoruz. Benim ilk tavsiyem benim sürekli yaptığım, paylaştığım gibi eklenti şeker içermeyen, balla-pekmezle-kuru meyvelerle vs. tatlandırdığım sağlıklı tatlılar! Artık bunun gibi seçeneklere dışarıda da kolaylıkla ulaşabiliyoruz aslında. Marketlerde, bazı pastanelerde..

Böyle bir şey hazırlayamadığımız, ulaşamadığımız ve gerçekten canımızın mesela kazandibi yemek istediği durumda da tabi ki yiyeceğiz! Her zaman olmadığı, kontrollü yendiği ve dengelendiği sürece kilo verme sürecinde bile olsak ‘’asla yenmeyecek’’ diye bir şey yoktur.
 

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