  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Taşıyıcı anne ilanları patladı 300 bine bile var!

Taşıyıcı anne ilanları patladı 300 bine bile var!

Taşıyıcı anne nedir, taşıyıcı annelk nasıl olur, kimler taşıyıcı anne olabilir, taşıyıcı anne olmak kaç para gibi soruları son günlerin merak konusu oldu. Özellikele Kıbrıs, Gürcistan ve ABD'de yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan taşıyıcı annelik için akıl almaz ilanlar var. Taşıyıcı annelik fiyatı 150-300 bin arasında değişiyor. Ülkemizde taşıyıcı annelik yasak ve yasal değil

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-02-2018 14:10 - Güncelleme: 06-02-2018 14:10

Taşıyıcı annelik nasıl oluyor, taşıyıcı anne kaç para alıyor soruları merak konusu oldu. Ülkemizde taşıyıcı annelik yasak bu yüzden çocuğu olmayan birçok çift son yıllarda taşıyıcı anneliği de tercih ediyor.

Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

TAŞIYICI ANNELİK TÜRKİYE'DE YASAK: Türkiye'de yasak olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Yasadışı olmamasına rağmen Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Annebaba adayları, paket fiyat uygulayan Türkiye'deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi' adı altında bu ülkelere gidiyor.

TAŞIYICI ANNE YAŞ ARALIĞI 20-49: Adaylar arasından taşıyıcı anneyi seçen çiftler, işlemden önce onunla tanışıyor. Doğum gerçekleştikten sonra aile çocuğu Türkiye'ye getirerek nüfusuna geçiriyor. Taraflar doğumdan sonra birbirleriyle bir daha görüşmüyor.

Son yıllarda ünlülerin de tercih etmesiyle gündeme gelen bu yöntem, Türkiye'de yüzlerce kadının umut kapısı oldu. Yasak olmasına rağmen internet siteleri ve sosyal medyada aracılığıyla ‘taşıyıcı anne pazarı' oluştu. Yüzlerce kişi, taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için buralara ilan veriyor. Adaylar arasında atanamayan öğretmenden Türkiye'de yaşayan yabancılara kadar her kesimden kadın bulunuyor. Yaşları 20-49 arasında değişiyor, 3 çocuk sahibi olan da, daha önce taşıyıcı annelik yapan da var. İstedikleri ücretler ise 150 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

‘TAŞIYICI ANNELİK YENİ BİR SEKTÖR OLDU: Gazete Habertürk’ten Soner Özcan’ın haberine göre taşıyıcı annelik, internetin her eve girmesiyle devasa bir sektör haline gelmiş durumda. Biz de taşıyıcı anne olmak için internete ilan veren K. ile görüştük. Eşinden ayrıldığını, İzmir'de yaşadığını belirten 1 çocuk annesi K., maddi sıkıntılar nedeniyle bu yönteme başvurmuş. Birkaç kez yasadışı şekilde yapma yönünde teklif geldiğini belirten K., hukuki sorunla karşılaşmamak için teklifleri kabul etmediğini anlattı. Bebeğin kendi genlerini taşımayacağı için doğumdan sonra aileye vermekte sorun yaşamayacağını kaydeden K., bunun için 150 bin TL ücret talep ediyor.

3 YILDA 80 ÇOCUK: Gürcistan merkezli taşıyıcı annelik ajansının sahibi Dr. Murat Vural, internette taşıyıcı anne ilanı verenleri uyardı: “Taşıyıcı annelik Türkiye'de suç. Yasalara göre soy bağı değişimi olduğu için Türkiye'de kesinlikle yasak. Bizi de arıyorlar taşıyıcı annelik için ama uyarımızı yaparak telefonu kapatıyoruz. Merkezimiz Gürcistan'da. Türk vatandaşlarının taşıyıcı annelik yapmasını ve ailelerin kendi adaylarını bulmasını kabul etmiyoruz. Yasal olarak burada, Gürcü annelerle bu işlemi yapıyoruz. Her şey legal. Gürcistan'da 3 yılda 80 Türk çift bu yöntemle çocuk sahibi oldu.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Taşıyıcı anne ilanları patladı 300 bine bile var! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat