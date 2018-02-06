Taşıyıcı anne ilanları patladı 300 bine bile var!

Taşıyıcı annelik nasıl oluyor, taşıyıcı anne kaç para alıyor soruları merak konusu oldu. Ülkemizde taşıyıcı annelik yasak bu yüzden çocuğu olmayan birçok çift son yıllarda taşıyıcı anneliği de tercih ediyor.

Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

TAŞIYICI ANNELİK TÜRKİYE'DE YASAK: Türkiye'de yasak olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Yasadışı olmamasına rağmen Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Annebaba adayları, paket fiyat uygulayan Türkiye'deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi' adı altında bu ülkelere gidiyor.

TAŞIYICI ANNE YAŞ ARALIĞI 20-49: Adaylar arasından taşıyıcı anneyi seçen çiftler, işlemden önce onunla tanışıyor. Doğum gerçekleştikten sonra aile çocuğu Türkiye'ye getirerek nüfusuna geçiriyor. Taraflar doğumdan sonra birbirleriyle bir daha görüşmüyor.

Son yıllarda ünlülerin de tercih etmesiyle gündeme gelen bu yöntem, Türkiye'de yüzlerce kadının umut kapısı oldu. Yasak olmasına rağmen internet siteleri ve sosyal medyada aracılığıyla ‘taşıyıcı anne pazarı' oluştu. Yüzlerce kişi, taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için buralara ilan veriyor. Adaylar arasında atanamayan öğretmenden Türkiye'de yaşayan yabancılara kadar her kesimden kadın bulunuyor. Yaşları 20-49 arasında değişiyor, 3 çocuk sahibi olan da, daha önce taşıyıcı annelik yapan da var. İstedikleri ücretler ise 150 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

‘TAŞIYICI ANNELİK YENİ BİR SEKTÖR OLDU: Gazete Habertürk’ten Soner Özcan’ın haberine göre taşıyıcı annelik, internetin her eve girmesiyle devasa bir sektör haline gelmiş durumda. Biz de taşıyıcı anne olmak için internete ilan veren K. ile görüştük. Eşinden ayrıldığını, İzmir'de yaşadığını belirten 1 çocuk annesi K., maddi sıkıntılar nedeniyle bu yönteme başvurmuş. Birkaç kez yasadışı şekilde yapma yönünde teklif geldiğini belirten K., hukuki sorunla karşılaşmamak için teklifleri kabul etmediğini anlattı. Bebeğin kendi genlerini taşımayacağı için doğumdan sonra aileye vermekte sorun yaşamayacağını kaydeden K., bunun için 150 bin TL ücret talep ediyor.

3 YILDA 80 ÇOCUK: Gürcistan merkezli taşıyıcı annelik ajansının sahibi Dr. Murat Vural, internette taşıyıcı anne ilanı verenleri uyardı: “Taşıyıcı annelik Türkiye'de suç. Yasalara göre soy bağı değişimi olduğu için Türkiye'de kesinlikle yasak. Bizi de arıyorlar taşıyıcı annelik için ama uyarımızı yaparak telefonu kapatıyoruz. Merkezimiz Gürcistan'da. Türk vatandaşlarının taşıyıcı annelik yapmasını ve ailelerin kendi adaylarını bulmasını kabul etmiyoruz. Yasal olarak burada, Gürcü annelerle bu işlemi yapıyoruz. Her şey legal. Gürcistan'da 3 yılda 80 Türk çift bu yöntemle çocuk sahibi oldu.”