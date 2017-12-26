Taşeron ne zaman kadroya geçecek beklenen tarih geldi

Taşeron işçilerin merakla beklediği kadro detayları gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan taşerona kadro bu pazar KHK ile gelmişti. Taşerona kadro başvuruları başlama tarihi de belli oldu.

Sürekli işçi kadrosuna alınacak taşeron işçilerin sayısı 900 bine ulaştı. Bunların 450 bini merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışıyor. Daha önce yerel yönetimlerdeki 400 bin kişi için kadro öngörülürken, kapsam genişletildi. Yerel yönetimlere bağlı iktisadi teşekküllerde çalışan 50 bin kişi de kapsama alınınca, kadroya alınacak taşeron işçi sayısı 900 bine ulaştı. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.

2 OCAK TARİHİNDE BAŞVURULAR BAŞLIYOR: Yerel yönetim ve merkezi yönetim idarelerinde çalışan tam 900 bin taşeron 2-12 Ocak arasında kadroya geçiş için başvuru yapacak.

TAŞERON NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak. Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. Feragat edildiğine ilişkin belgeyi veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. Ayrıca, sulh sözleşmesi imzalayacaklar. Feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılacak. Taraflar üzerinde vekalet ücretine hükmolunmayacak. Hükmedilen vekalet ücretleri tahsil edilmeyecek.

SGK KAYDI DİKKATE ALINACAK

Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.

ASKERE DÖNÜŞTE 10 GÜN SÜRE

4 Aralık 2017 tarihinde doğum, hastalık nedeniyle raporlu veya askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar, askerliğin veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunmak zorunda.